Ю.Луценко рассказал, когда внесет представление в ВР относительно И.Мосийчука

"Дело на прошлой неделе вернулось только из суда в Генпрокуратуру... Оно (дело относительно И.Мосийчука - ред.) собственно готово к повторному внесению в Верховную Раду (представление о предоставлении разрешения на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест - ред.). Но у нас есть еще один эпизод, который бы мы хотели дорасследовать. И одновременно с этим делом направить на рассмотрение депутатов", - сказал он.

Ю.Луценко добавил, что речь идет о "небольшом эпизоде. И на днях идет проверка имеющихся фактов, а затем состоятся некоторые следственные действия".

"И если мы получим доказательства, которые могут служить подозрению, мы подадим в Верховную Раду представление...", - добавил Генпрокурор.

Как сообщал УНН, в мае Верховный суд Украины признал арест народного депутата Игоря Мосийчука незаконным, а в июне Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что нужно еще раз внести в Верховную Раду Украины представление на снятие неприкосновенности с народного депутата Украины Игоря Мосийчука.