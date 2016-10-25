Ю.Луценко рассказал, когда внесет представление в ВР относительно И.Мосийчука
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Генеральная прокуратура Украины подаст в Верховную Раду Украины представление о предоставлении разрешения на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Игоря Мосийчука после того, как проверит доказательства относительно другого эпизода. Об этом сказал на брифинге Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
"Дело на прошлой неделе вернулось только из суда в Генпрокуратуру... Оно (дело относительно И.Мосийчука - ред.) собственно готово к повторному внесению в Верховную Раду (представление о предоставлении разрешения на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест - ред.). Но у нас есть еще один эпизод, который бы мы хотели дорасследовать. И одновременно с этим делом направить на рассмотрение депутатов", - сказал он.
Ю.Луценко добавил, что речь идет о "небольшом эпизоде. И на днях идет проверка имеющихся фактов, а затем состоятся некоторые следственные действия".
"И если мы получим доказательства, которые могут служить подозрению, мы подадим в Верховную Раду представление...", - добавил Генпрокурор.
Как сообщал УНН, в мае Верховный суд Украины признал арест народного депутата Игоря Мосийчука незаконным, а в июне Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что нужно еще раз внести в Верховную Раду Украины представление на снятие неприкосновенности с народного депутата Украины Игоря Мосийчука.