Ю.Луценко розповів, коли внесе подання до ВР щодо І.Мосійчука
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Генеральна прокуратура України подасть до Верховної Ради України подання щодо надання дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешту народного депутата Ігоря Мосійчука після того, як перевірить докази стосовно іншого епізоду. Про це сьогодні сказав на брифінгу Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
“Справа минулого тижня повернулося тільки з суду до Генпрокуратури... Вона (справа щодо І.Мосійчука — ред.) власне готова до повторного внесення до Верховної Ради (подання про надання дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешту — ред.). Але в нас є ще один епізод, який би ми хотіли дорозслідувати. І одночасно з цією справою направити на розгляд депутатів”, — сказав він.
Ю.Луценко додав, що йдеться про “невеликий епізод. І цими днями йде перевірка наявних фактів, а потім відбудуться деякі слідчі дії”.
“І якщо ми отримаємо докази, які можуть слугувати підозрі, ми подамо до Верховної Ради подання...”, — додав Генпрокурор.
Як повідомляв УНН, у травні Верховний суд України визнав арешт народного депутата Ігоря Мосійчука незаконним, а в червні Генеральний прокурор України Юрій Луценко розповів, що потрібно ще раз внести до Верховної Ради України подання на зняття недоторканості з народного депутата України Ігоря Мосійчука.