Ю.Луценко розповів, коли внесе подання до ВР щодо І.Мосійчука

ukru
Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив
09:14 • 34834 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

08:00 • 26529 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

06:50 • 35244 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 52577 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 53919 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 76193 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 85116 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 148796 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 208255 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 194258 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4 м/с
65 %
753 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 30050 перегляди

Єрмак щодо повернення Нетребко до Лондонської опери: російські артисти не мають місця в цивілізованому світі

3 квітня, 02:39 • 26789 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

3 квітня, 02:56 • 27823 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 30679 перегляди

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 37207 перегляди
Публікації

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив

09:14 • 34803 перегляди

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 38767 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 52554 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 506045 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 337891 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Скотт Бессент

Марк Рютте

Андрій Сибіга

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Канада

Реклама
УНН Lite

Nintendo Switch 2: дата виходу, ціна та характеристики нової консолі

09:11 • 8938 перегляди

Кіноадаптація "Як приборкати дракона 2" отримала дату релізу

08:47 • 10307 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 132036 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 191094 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 133361 перегляди
Актуальне

Forbes

Шахед-136

The New York Times

TikTok

Financial Times

Ю.Луценко розповів, коли внесе подання до ВР щодо І.Мосійчука

Ю.Луценко розповів, коли внесе подання до ВР щодо І.Мосійчука

Київ • УНН

 • 9937 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Генеральна прокуратура України подасть до Верховної Ради України подання щодо надання дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешту народного депутата Ігоря Мосійчука після того, як перевірить докази стосовно іншого епізоду. Про це сьогодні сказав на брифінгу Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.

“Справа минулого тижня повернулося тільки з суду до Генпрокуратури... Вона (справа щодо І.Мосійчука — ред.) власне готова до повторного внесення до Верховної Ради (подання про надання дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешту — ред.). Але в нас є ще один епізод, який би ми хотіли дорозслідувати. І одночасно з цією справою направити на розгляд депутатів”, — сказав він.

Ю.Луценко додав, що йдеться про “невеликий епізод. І цими днями йде перевірка наявних фактів, а потім відбудуться деякі слідчі дії”.

“І якщо ми отримаємо докази, які можуть слугувати підозрі, ми подамо до Верховної Ради подання...”, — додав Генпрокурор.

Як повідомляв УНН, у травні Верховний суд України визнав арешт народного депутата Ігоря Мосійчука незаконним, а в червні Генеральний прокурор України Юрій Луценко розповів, що потрібно ще раз внести до Верховної Ради України подання на зняття недоторканості з народного депутата України Ігоря Мосійчука.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП
Bitcoin
$83,682.20
Золото
$3,151.69
Tesla
$280.94
Brent
$72.38
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$40.20
Ethereum
$1,811.33