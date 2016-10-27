Ю.Луценко предоставил информацию Офису Прокурора МУС о преступлениях на Майдане
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Сегодня в Генеральной прокуратуре Украины состоялась трехчасовая встреча с представителями Офиса Прокурора Международного уголовного суда, на которой обсудили вопросы преступлений на Майдане, которые привели к войне с Россией. Об этом Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Мы пришли к общей мысли о том, что преступления на Майдане являются частью цепи преступлений, приведших к агрессивной войне РФ и поддерживаемых ею сепаратистов против Украины", - сообщил Ю.Луценко
Также в сообщении говорится о том, что делегации Офиса Прокурора МУС была предоставлена информация о российских политических и военных руководителях, действия которых должны получить оценку относительно совершения на территории нашего государства преступлений против человечности и военных преступлений.
"Мы договорились усилить сотрудничество не только в обмене информацией, но и в допуске работников МУС к материалам производств ГПУ относительно преступлений, совершенных в отношении участников мирных акций протеста во время Революции Достоинства, а также связанных с военной агрессией РФ на востоке Украины и в Крыму", - добавил Генпрокурор.
Напомним, Ю.Луценко не исключил, что дела по Майдану могут быть переданы в Международный уголовный суд.