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Ю.Луценко надав інформацію Офісу Прокурора МКС про злочини на Майдані

Ю.Луценко надав інформацію Офісу Прокурора МКС про злочини на Майдані

Київ • УНН

 • 8115 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Сьогодні у Генеральній прокуратурі України відбулась тригодинна зустріч із представниками Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду, на якій обговорили питання злочинів на Майдані, які призвели до війни з Росією. Про це Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив на свої сторінці у Facebook, передає УНН.

“Ми дійшли спільної думки про те, що злочини на Майдані є частиною ланцюга злочинів, що призвели до агресивної війни РФ і підтримуваних нею сепаратистів проти України”, — повідомив Ю.Луценко

Також у повідомленні йдеться про те, що делегації Офісу Прокурора МКС була надана інформація про російських політичних та військових керівників, дії яких мають отримати оцінку щодо скоєння на території нашої держави злочинів проти людяності та воєнних злочинів.

“Ми домовилися посилити співпрацю не тільки в обміні інформацією, але і в допуску працівників МКС до матеріалів проваджень ГПУ щодо злочинів, вчинених стосовно учасників мирних акцій протесту під час Революції Гідності, а також пов’язаних з військовою агресією РФ на сході України та у Криму”, — додав Генпрокурор.

Нагадаємо, Ю.Луценко не виключив, що справи щодо Майдану можуть бути передані до Міжнародного кримінального суду.

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