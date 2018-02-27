Йованович: США продолжают содействовать Украине в противодействии торговле людьми
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Соединенные Штаты Америки в дальнейшем будут способствовать Украине в борьбе с торговлей людьми. Об этом сегодня во время круглого стола в Киеве заявила Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Мари Йованович, передает УНН.
"США будут поддерживать Украину в этой цели", - сказала Йованович.
Она также выразила мнение, что украинская сторона со своей стороны приложит еще усилить для противодействия этому явлению.
Напомним, в прошлом году в Украине выявлено 7 случаев торговли людьми для изъятия органов.
Как сообщал УНН, в Министерстве внутренних дел Украины заявляют об улучшении ситуации по противодействию торговле людьми.