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Йованович: США надалі сприятимуть Україні у протидії торгівлі людьми

Йованович: США надалі сприятимуть Україні у протидії торгівлі людьми

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Сполучені Штати Америки надалі сприятимуть Україні у боротьбі з торгівлею людьми. Про це сьогодні під час круглого столу в Києві заявила Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Марі Йованович, передає УНН.

"США будуть підтримувати Україну у цій меті", - сказала Йованович.

Вона також висловила думку, що українська сторона зі свого боку докладе ще усиль для протидії цьому явищу.

Нагадаємо, у минулому році в Україні виявлено 7 випадків торгівлі людьми для вилучення органів.

Як повідомляв УНН, у Міністерстві внутрішніх справ України заявляють про покращення ситуації з протидії торгівлі людьми.

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