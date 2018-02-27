Йованович: США надалі сприятимуть Україні у протидії торгівлі людьми

"США будуть підтримувати Україну у цій меті", - сказала Йованович.

Вона також висловила думку, що українська сторона зі свого боку докладе ще усиль для протидії цьому явищу.

Нагадаємо, у минулому році в Україні виявлено 7 випадків торгівлі людьми для вилучення органів.

Як повідомляв УНН, у Міністерстві внутрішніх справ України заявляють про покращення ситуації з протидії торгівлі людьми.