Йованович: США надалі сприятимуть Україні у протидії торгівлі людьми
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Сполучені Штати Америки надалі сприятимуть Україні у боротьбі з торгівлею людьми. Про це сьогодні під час круглого столу в Києві заявила Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Марі Йованович, передає УНН.
"США будуть підтримувати Україну у цій меті", - сказала Йованович.
Вона також висловила думку, що українська сторона зі свого боку докладе ще усиль для протидії цьому явищу.
Нагадаємо, у минулому році в Україні виявлено 7 випадків торгівлі людьми для вилучення органів.
Як повідомляв УНН, у Міністерстві внутрішніх справ України заявляють про покращення ситуації з протидії торгівлі людьми.