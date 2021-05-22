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YouTube начнет добавлять рекламу во все видео c 1 июня

Киев • УНН

 • 17545 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. С 1 июня видеохостинг YouTube начнет вставлять рекламные ролики во все видео, опубликованные на платформе. Об этом сообщается в блоге компании, передает УНН.

YouTube начнет добавлять рекламу во все видео c 1 июня

Детали

В первый день лета начнут действовать обновленные условия использования YouTube, в том числе и право на монетизацию видеохостингов контента. Согласно ему сервис будет вставлять рекламу даже в те видео, которые не подключены к партнерской программе YouTube.

Кроме того, доход всех авторов контента, живущих за пределами США, начнет считаться роялти и будет облагаться налогом по американскому законодательству. Однако налогом будет облагаться только та прибыль, которая получена от просмотров в США.

Речь идет не только о доходе от прямых просмотров, но и о доходах через сервис YouTube Premium, cуперчат и спонсорство.

В связи с этим авторы должны будут предоставить сервису Google AdSense налоговую информацию - ИНН, наименование юридического лица и коммерческое название. Если эти данные не будут направлены до 31 мая 2021 года, то видеохостинг может стягивать до 24% от доходов с просмотров.

Дополнение

Отметим, что российские авторы при предоставлении налоговых сведений не будут облагаться налогами, поскольку между Россией и США заключено соглашение, исключающее двойное налогообложение.

О намерении удерживать налоги от монетизации, полученной за просмотры в США, YouTube сообщил в марте. В ноябре прошлого года аналогичные правила использования платформы заработали в Америке.

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