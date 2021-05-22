YouTube начнет добавлять рекламу во все видео c 1 июня
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. С 1 июня видеохостинг YouTube начнет вставлять рекламные ролики во все видео, опубликованные на платформе. Об этом сообщается в блоге компании, передает УНН.
Детали
В первый день лета начнут действовать обновленные условия использования YouTube, в том числе и право на монетизацию видеохостингов контента. Согласно ему сервис будет вставлять рекламу даже в те видео, которые не подключены к партнерской программе YouTube.
Кроме того, доход всех авторов контента, живущих за пределами США, начнет считаться роялти и будет облагаться налогом по американскому законодательству. Однако налогом будет облагаться только та прибыль, которая получена от просмотров в США.
Речь идет не только о доходе от прямых просмотров, но и о доходах через сервис YouTube Premium, cуперчат и спонсорство.
В связи с этим авторы должны будут предоставить сервису Google AdSense налоговую информацию - ИНН, наименование юридического лица и коммерческое название. Если эти данные не будут направлены до 31 мая 2021 года, то видеохостинг может стягивать до 24% от доходов с просмотров.
Дополнение
Отметим, что российские авторы при предоставлении налоговых сведений не будут облагаться налогами, поскольку между Россией и США заключено соглашение, исключающее двойное налогообложение.
О намерении удерживать налоги от монетизации, полученной за просмотры в США, YouTube сообщил в марте. В ноябре прошлого года аналогичные правила использования платформы заработали в Америке.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Турция ввела запрет на рекламу в Twitter