YouTube почне додавати рекламу в усі відео з 1 червня

Деталі

У перший день літа почнуть діяти оновлені умови використання YouTube, в тому числі і право на монетизацію для розміщення відеофайлів контенту. Відповідно до нього, сервіс буде вставляти рекламу навіть в ті відео, які не підключені до партнерської програми YouTube.

Крім того, дохід всіх авторів контенту, що живуть за межами США, почне вважатися роялті і буде обкладатися податком за американським законодавством. Однак податком буде обкладатися тільки той прибуток, який отримано від переглядів в США.

Мова йде не тільки про дохід від прямих переглядів, а й про доходи через сервіс YouTube Premium, cуперчат і спонсорство.

У зв'язку з цим автори повинні будуть надати сервісу Google AdSense податкову інформацію - ІПН, найменування юридичної особи та комерційну назву. Якщо ці дані не будуть направлені до 31 травня 2021 року, то відеохостинг може утримувати до 24% від доходів з переглядів.

Доповнення

Зазначимо, що російські автори при наданні податкових відомостей не будуть обкладатися податками, оскільки між Росією і США укладено угоду, що виключає подвійне оподаткування.

Про намір утримувати податки від монетизації, отриманої за перегляди в США, YouTube повідомив в березні. У листопаді минулого року аналогічні правила використання платформи запрацювали в Америці.

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