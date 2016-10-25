Ем винегрет свободным человеком - адвокат А.Онищенко

"Грубо нарушены гарантии адвокатской деятельности, изъято адвокатское досье клиентов. Проблема перенесена на завтра, есть надежда восстановить гарантии адвокатской деятельности для моих клиентов, в этот раз гаджет не успел покинуть пределы родной Украины ", - написал А.Цыганков.

"Ем винегрет, свободным человеком, но сильно замученный за время 14-часового процессуального действия, пусть и с перерывами и кофе", - отметил он.

Как сообщал УНН, А.Цыганков которого в НАБУ ранее связали с народным депутатом Александром Онищенко, задержали силовики в аэропорту "Борисполь".

Напомним, что Генеральный прокурор Украины подписал уведомление о подозрении народному депутату Украины от фракции "Воля народа" Александру Онищенко 27 июля т.г.. Как одному из организаторов коррупционной схемы по перепродаже газа, добытого в рамках совместной деятельности с государственным предприятием "Укргаздобыча".

Согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест Верховная Рада предоставила 5 июля.

Накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, А.Онищенко покинул территорию государства.

8 августа 2016 А.Онищенко был объявлен в национальный розыск.

Также Интерпол должен принять решение об объявлении А.Онищенко в международный розыск за 30 дней.