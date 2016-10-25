Ем винегрет свободным человеком - адвокат А.Онищенко
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины проводили процессуальные действия, 24 октября, с адвокатом Андреем Цыганковым, в даное время А.Цыганков свободный, передает УНН со ссылкой на Facebook.
"Грубо нарушены гарантии адвокатской деятельности, изъято адвокатское досье клиентов. Проблема перенесена на завтра, есть надежда восстановить гарантии адвокатской деятельности для моих клиентов, в этот раз гаджет не успел покинуть пределы родной Украины ", - написал А.Цыганков.
"Ем винегрет, свободным человеком, но сильно замученный за время 14-часового процессуального действия, пусть и с перерывами и кофе", - отметил он.
Как сообщал УНН, А.Цыганков которого в НАБУ ранее связали с народным депутатом Александром Онищенко, задержали силовики в аэропорту "Борисполь".
Напомним, что Генеральный прокурор Украины подписал уведомление о подозрении народному депутату Украины от фракции "Воля народа" Александру Онищенко 27 июля т.г.. Как одному из организаторов коррупционной схемы по перепродаже газа, добытого в рамках совместной деятельности с государственным предприятием "Укргаздобыча".
Согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест Верховная Рада предоставила 5 июля.
Накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, А.Онищенко покинул территорию государства.
8 августа 2016 А.Онищенко был объявлен в национальный розыск.
Также Интерпол должен принять решение об объявлении А.Онищенко в международный розыск за 30 дней.