Їм вінегрет вільною людиною - адвокат О.Онищенка

ukru
Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив
09:14 • 34571 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

08:00 • 26378 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

06:50 • 35112 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 52335 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 53798 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 76128 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 85070 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 148788 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 208251 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 194256 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4 м/с
65 %
753 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 30050 перегляди

Єрмак щодо повернення Нетребко до Лондонської опери: російські артисти не мають місця в цивілізованому світі

3 квітня, 02:39 • 26789 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

3 квітня, 02:56 • 27823 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 30679 перегляди

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 37207 перегляди
Публікації

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив

09:14 • 34518 перегляди

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 38515 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 52290 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 505918 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 337773 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Скотт Бессент

Марк Рютте

Андрій Сибіга

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Канада

Реклама
УНН Lite

Nintendo Switch 2: дата виходу, ціна та характеристики нової консолі

09:11 • 8854 перегляди

Кіноадаптація "Як приборкати дракона 2" отримала дату релізу

08:47 • 10268 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 132001 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 191061 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 133332 перегляди
Актуальне

Forbes

Шахед-136

The New York Times

TikTok

Financial Times

Їм вінегрет вільною людиною - адвокат О.Онищенка

Їм вінегрет вільною людиною - адвокат О.Онищенка

Київ • УНН

 • 10216 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Співробітники Служби безпеки України проводили процесуальні дії, 24 жовтня, з адвокатом Андрієм Циганковим, наразі А.Циганков вільний, передає УНН з посиланням на Facebook.

“Грубо порушені гарантії адвокатської діяльності, вилучено адвокатське досьє клієнтів. Проблема перенесена на завтра, є надія відновити гарантії адвокатської діяльності для моїх клієнтів, в цей раз гаджет не встиг покинути межі рідної України,” — написав А.Циганков.

“Їм вінегрет, вільною людиною, але добряче замучений за час 14-годинної процесуальної дії, нехай і з перервами та кавою,” — зазначив він.
Як повідомляв УНН, А.Циганкова, якого у НАБУ раніше пов’язали з народним депутатом Олександром Онищенком, затримали силовики в аеропорту “Бориспіль”.

Нагадаємо, що Генеральний прокурор України підписав повідомлення про підозру народному депутату України від фракції “Воля народу” Олександру Онищенку 27 липня поточного року. Як одному з організаторів корупційної схеми з перепродажу газу, видобутого в рамках спільної діяльності з державним підприємством “Укргазвидобування”.

Згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт Верховна Рада надала 5 липня.

Напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, О.Онищенко покинув територію держави.

8 серпня 2016 року О.Онищенка було оголошено в національний розшук.

Також Інтерпол має ухвалити рішення щодо оголошення О.Онищенка у міжнародний розшук за 30 днів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$83,682.20
Золото
$3,151.69
Tesla
$280.94
Brent
$72.38
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$40.20
Ethereum
$1,811.33