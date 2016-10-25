Їм вінегрет вільною людиною - адвокат О.Онищенка
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Співробітники Служби безпеки України проводили процесуальні дії, 24 жовтня, з адвокатом Андрієм Циганковим, наразі А.Циганков вільний, передає УНН з посиланням на Facebook.
“Грубо порушені гарантії адвокатської діяльності, вилучено адвокатське досьє клієнтів. Проблема перенесена на завтра, є надія відновити гарантії адвокатської діяльності для моїх клієнтів, в цей раз гаджет не встиг покинути межі рідної України,” — написав А.Циганков.
“Їм вінегрет, вільною людиною, але добряче замучений за час 14-годинної процесуальної дії, нехай і з перервами та кавою,” — зазначив він.
Як повідомляв УНН, А.Циганкова, якого у НАБУ раніше пов’язали з народним депутатом Олександром Онищенком, затримали силовики в аеропорту “Бориспіль”.
Нагадаємо, що Генеральний прокурор України підписав повідомлення про підозру народному депутату України від фракції “Воля народу” Олександру Онищенку 27 липня поточного року. Як одному з організаторів корупційної схеми з перепродажу газу, видобутого в рамках спільної діяльності з державним підприємством “Укргазвидобування”.
Згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт Верховна Рада надала 5 липня.
Напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, О.Онищенко покинув територію держави.
8 серпня 2016 року О.Онищенка було оголошено в національний розшук.
Також Інтерпол має ухвалити рішення щодо оголошення О.Онищенка у міжнародний розшук за 30 днів.