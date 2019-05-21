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6 марта, 19:19 • 137728 просмотра

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Евростат назвал цены на газ в ЕС

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 мая. УНН. Цены на энергоносители в Европейском Союзе в 2018 году выросли по сравнению с 2017 годом, повысившись на электроэнергию на 3,5% и на газ - на 5,7%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Евростата.

Так, в среднем цены на электроэнергию для домашних хозяйств в ЕС во втором полугодии 2018 года увеличились до 21,1 евро за 100 кВт/ч (+3,5% к показателю годом ранее).

В государствах-членах ЕС цены на электроэнергию для домашних хозяйств во второй половине 2018-го варьировались от 10 евро за 100 кВт/ч в Болгарии до около 30 евро за 100 кВт/ч в Дании, Германии и Бельгии.

Цены на бытовой газ выросли в среднем по ЕС на 5,7% между вторым полугодием 2017 года и вторым полугодием 2018-го - до 6,7 евро за 100 кВт/ч (потребление газа рассчитывается в кВт/ч, а не в кубических метрах).

Среди государств-членов цены на бытовой газ во второй половине 2018 года варьировались от менее 4 евро за 100 кВт/ч в Венгрии, Румынии и Хорватии до примерно 9 евро за 100 кВт/ч в Нидерландах, Испании, Дании и Италии и свыше 12 евро за 100 кВт/ч в Швеции.

Как сообщал УНН, с ноября 2018 года цена на газ для населения в Украине выросла на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м. Правительство и "Нафтогаз" согласовали уменьшение цены на газ для населения на май текущего года - до 8247 грн за тыс. куб. м.

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