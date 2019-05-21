Євростат назвав ціни на газ у ЄС

Так, у середньому ціни на електроенергію для домашніх господарств в ЄС у другому півріччі 2018 року збільшилися до 21,1 євро за 100 кВт/год (+3,5% до показника роком раніше).

У державах-членах ЄС ціни на електроенергію для домашніх господарств у другій половині 2018 року варіювалися від 10 євро за 100 кВт/год в Болгарії до близько 30 євро за 100 кВт/год в Данії, Німеччині та Бельгії.

Ціни на побутовий газ зросли в середньому по ЄС на 5,7% між другим півріччям 2017 року і другим півріччям 2018 року - до 6,7 євро за 100 кВт/год (споживання газу розраховується в кВт/год, а не в кубічних метрах).

Серед держав-членів ціни на побутовий газ в другій половині 2018 року варіювалися від менш 4 євро за 100 кВт/год в Угорщині, Румунії та Хорватії до приблизно 9 євро за 100 кВт/год в Нідерландах, Іспанії, Данії та Італії і понад 12 євро за 100 кВт/год в Швеції.

Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення в Україні зросла на 23,5% - до 8550 грн за тис. куб. м. Уряд та "Нафтогаз" погодили зменшення ціни на газ для населення на травень поточного року - до 8247 грн за тис. куб. м.