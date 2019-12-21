Евросоюз осудил Беларусь за еще один случай применения смертной казни

"Смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека, и является в высшей степени жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием. Смертная казнь также не может служить сдерживающим фактором для преступности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что казненного 17 декабря гражданина Беларуси звали Александрович Осипович.

"Европейский союз использует любую возможность, чтобы напомнить белорусским властям о своем решительном неприятии смертной казни при любых обстоятельствах. Последний раз об этом было заявлено в ходе заседания Координационной группы "ЕС-Беларусь". Беларусь - единственная страна в Европе, где все еще применяется смертная казнь. В этом году в Беларуси было вынесено три смертных приговора, и столько же смертных приговоров было приведено в исполнение", - передает пресс-служба.

Также в ведомстве сообщили, что введение моратория на применение смертной казни в Беларуси "было бы положительным первым шагом к ее отмене в стране". Евросоюз убежден, что тем самым Беларусь присоединилась бы к растущему числу стран, которые искоренили смертную казнь законодательно или де-факто.

Как сообщалось ранее в УНН, в Беларуси расстреляли осужденного за убийство двух женщин.

Также в Казахстане хотят полностью отменить смертную казнь.