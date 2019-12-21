Євросоюз засудив Білорусь за ще один випадок застосування смертної кари
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Європейська служба зовнішніх справ рішуче засудила приведення в дію покарання через смертну кару на території Білорусі. Про це йдеться у повідомленні пресслужби, інформує УНН.
"Смертна кара порушує невід'ємне право на життя, закріплене в Загальній декларації прав людини, і є в найвищій мірі жорстоким, нелюдським і принижуючим гідність покаранням. Смертна кара також не може служити стримуючим фактором для злочинності", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що страченого 17 грудня громадянина Білорусі звали Олександ Осипович.
"Європейський союз використовує будь-яку можливість, щоб нагадати білоруській владі про своє рішуче неприйняття смертної кари за будь-яких обставин. Останній раз про це було заявлено під час засідання Координаційної групи "ЄС-Білорусь". Білорусь - єдина країна в Європі, де все ще застосовується смертна кара. В цьому році у Білорусі було винесено три смертних вироки, і стільки ж смертних вироків було приведено у виконання", - передає пресслужба.
Також у відомстві повідомили, що введення мораторію на застосування смертної кари в Білорусі "було б позитивним першим кроком до її скасування в країні". Євросоюз переконаний, що тим самим Білорусь приєдналася б до зростаючого числа країн, які викорінили смертну кару законодавчо або де-факто.
Як повідомлялося раніше в УНН, у Білорусі розстріляли засудженого за вбивство двох жінок.
Також у Казахстані хочуть повністю скасувати смертну кару.