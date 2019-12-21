У Казахстані хочуть повністю скасувати смертну кару
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив, що країна планує повністю скасувати смертну кару і буде приєднуватися до Другого Факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права. Цей документ спрямований на скасування смертної кари. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
"Настав час для вирішення питань, які активно піднімалися нашими правозахисниками. Міністерству закордонних справ доручається розпочати процедуру приєднання до Другого Факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права", – оголосив Токаєв 20 грудня на засіданні Національної ради суспільної довіри при президенті Казахстану.
У Казахстані з 2003 року діє мораторій на застосування смертної кари: максимальне покарання зараз – довічне позбавлення волі. Але при цьому смертна кара як вид кримінального покарання законом не скасована і може бути приведена у виконання через рік після того, як мораторій буде скасований.
Цей вирок може бути винесений за 17 статтями, зокрема: "Застосування заборонених засобів і методів ведення війни", "Геноцид", "Найманство", "Державна зрада у воєнний час", "Посягання на життя першого президента Республіки Казахстан – Лідера Нації", "Посягання на життя президента Республіки Казахстан" (навіть якщо він залишиться живий), "Диверсія", "Акт тероризму", а також "Ухилення або відмова від несення військової служби у воєнний час", "Дезертирство в воєнний час".
Від моменту проголошення незалежності Казахстану виконали 536 смертних вироків.
Нагадаємо, суд у Білорусі виніс другий смертний вирок за рік.