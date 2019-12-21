У Казахстані хочуть повністю скасувати смертну кару

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив, що країна планує повністю скасувати смертну кару і буде приєднуватися до Другого Факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права. Цей документ спрямований на скасування смертної кари. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.