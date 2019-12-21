В Казахстане хотят полностью отменить смертную казнь

"Настало время для решения вопросов, которые активно поднимались нашими правозащитниками. Министерству иностранных дел поручается начать процедуру присоединения ко Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах", - заявил Токаев 20 декабря на заседании Национального совета общественного доверия при президенте Казахстана.

В Казахстане с 2003 года действует мораторий на применение смертной казни: максимальное наказание сейчас - пожизненное лишение свободы. Но при этом смертная казнь как вид уголовного наказания законом не отменена и может быть приведена в исполнение через год после того, как мораторий будет отменен.

Этот приговор может быть вынесен за 17 статьям, в частности: "Применение запрещенных средств и методов ведения войны", "Геноцид", "Наемничество", "Государственная измена в военное время", "Посягательство на жизнь первого президента Республики Казахстан - Лидера Нации", "Посягательство на жизнь президента Республики Казахстан" (даже если он останется жив), "Диверсия", "Акт терроризма", а также "Уклонение или отказ от несения военной службы в военное время", "Дезертирство в военное время".

С момента провозглашения независимости Казахстана выполнили 536 смертных приговоров.

Напомним, суд в Беларуси вынес второй смертный приговор за год.