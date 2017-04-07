Евросоюз с сегодняшнего дня усилил контроль на внешних границах

На внешних границах ранее расширенной проверке подвергались только люди, которые не являются гражданами ЕС: их документы сравнивают с европейской или национальной полицейской базой. Теперь такие нормы будут действовать и в отношении владельцев европейских паспортов. А проверки будут осуществляться как при въезде, так и при выезде с территории Евросоюза.

Цель проверки состоит в том, чтобы убедиться, что "человек, пересекающий границу, не представляет угрозы общественному порядку и безопасности".

Внутри Шенгенской зоны пограничный контроль, как правило, не действует.

Мероприятия по усилению пограничного контроля было предложено после терактов в Париже в ноябре 2015 года и призваны, в частности, отслеживать потенциальных джихадистов с европейскими паспортами, отправляющихся в Сирию и Ирак или возвращающихся оттуда.

При этом в Государственной пограничной службе Украины отметили, что эти нововведения напрямую не касаются граждан Украины.

Согласно сообщению ГПСУ, европейские правоохранители отмечают, что задачи, которые входят в их обязанности, не влияют на соблюдение текучести пограничного движения в пунктах пропуска на границе с Украиной.

Как сообщал УНН, 6 апреля Европейский парламент 521 голосом поддержал предоставление украинцам права на безвизовые поездки в страны ЕС.