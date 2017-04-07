Євросоюз відсьогодні посилив контроль на зовнішніх кордонах
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Відсьогодні Європейський союз посилив контроль на зовнішніх кордонах, тепер перевірятимуть і громадян ЄС, передає УНН з посиланням на DW.
На зовнішніх кордонах раніше розширеної перевірки піддавалися тільки люди, які не є громадянами ЄС: їхні документи порівнюють з європейської або національної поліцейської базою. Тепер такі норми будуть діяти і щодо власників європейських паспортів. А перевірки будуть здійснюватися як при в’їзді, так і при виїзді з території Євросоюзу.
Мета перевірки полягає в тому, щоб переконатися, що “особа, яка перетинає кордон, не становить загрози громадському порядку і безпеці”.
Всередині Шенгенської зони прикордонний контроль, як правило, не діє.
Заходи щодо посилення прикордонного контролю було запропоновано після терактів в Парижі в листопаді 2015 року та покликані, зокрема, відстежувати потенційних джихадистів з європейськими паспортами, які вирушають до Сирії та Іраку або повертаються звідти.
При цьому у Державній прикордонній службі України зазначили, що ці нововведення напряму не стосуються громадян України.
За повідомленням ДПСУ, європейські правоохоронці зазначають, що завдання, які входять до їхніх обов’язків, жодним чином не вплинуть на дотримання плинності прикордонного руху в пунктах пропуску на кордоні з Україною.
Як повідомляв УНН, 6 квітня Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС.