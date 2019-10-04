Евросоюз готов помочь Турции с мигрантами

"Высокопоставленные Германии и Евросоюза заявили, что предлагают поддержку правительства Турции из-за резкого роста количества мигрантов, прибывающих в греческих островов с турецкого берега ..." Мы готовы помочь Турции во всем, что ей нужно ", - заявил министр внутренних дел Германии Хорст Зеегофер в Анкаре, где к нему присоединился комиссар по вопросам миграции ЕС Аврамопулос. Они встретились с турецким министром внутренних дел Сулейманом Сойлу", - говорится в сообщении.

Аврамопулос отметил, что из-за недавнего увеличения количества новых мигрантов в Греции "есть необходимость в дальнейшем усилении предотвращения и выявления нерегулярных выездов из Турции".

В этом контексте DW напомнило, со в марте 2016 ЕС и Турция заключили соглашение о беженцах, по условиям которой Анкара взяла на себя обязательства по реадмиссии мигрантов из Греции. За каждого возвращенного искателя убежища Евросоюз обязался взять к себе одного сирийского беженца, который находится в Турции, однако не более 72 тысяч, которые будут перераспределены среди всех стран ЕС.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно угрожал "открыть ворота" и позволить сирийцам выехать из Турции в Европу, заявив, что Анкара не может взять на себя бремя приема большего количества беженцев. Турция заявляет, что приняла в себя наибольшее в мире количество беженцев - более 4 миллионов, из них 3,6 миллиона - из Сирии.

Напомним, Германия договорилась с рядом стран о разделе мигрантов.