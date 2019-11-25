Европейскую миссию в Персидском заливе разместят в Абу-Даби

“Мы официально договорились, что командный центр европейской инициативы морского надзора будет находиться на территории ОАЭ”, — сказала она.

Работу миссии будут обеспечивать около 10-15 сотрудников, которые “будут способствовать тому, чтобы морская навигация в заливе была максимально безопасной”, добавила Парли. Она не назвала страны, которые присоединятся к миссии, заявив, что правительства ряда государств еще ждут, когда их парламенты дали согласие на участие в инициативе. Действия европейской миссии будут координироваться с недавно созданной аналогичной миссией США, отметила Министерка обороны Франции.

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В начале ноября международная коалиция во главе с США создала миссию для защиты судоходства в Персидском заливе. Поводом для этого стало задержание Ираном 19 июля танкера Stena Impero. После этого США призвали другие страны объединиться для защиты судов. В коалицию присоединилась Великобритания и ряд других стран. Миссия расположена на военной базе в Бахрейне. Большинство европейских правительств отказались участвовать в этой коалиции, опасаясь ухудшения отношений с Ираном на фоне сокращения ним своих обязательств по ядерной сделке.

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Напряжение в Персидском заливе возросла после нескольких атак на нефтяные танкеры, в которых США и их союзники обвинили Иран. Тегеран отвергает все обвинения.