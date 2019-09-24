Іран відпустив затриманий британський танкер
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Іран звільнив затриманий у середині липня в Ормузькій протоці британський танкер Stena Impero. Про це заявив речник іранського уряду Алі Рабіі, повідомляє УНН з посиланням на DW.
"Юридичну перевірку завершено, усі умови для того, аби відпустити танкер виконано, тож він може рухатися далі", - заявив речник уряду Ірану, цитує агентство AFP. За його словами, порушення приписів з боку судна "пробачили".
При цьому він не уточнив, чи залишив корабель територіальні води Ірану. Юридична перевірка справи танкера Stena Impero здійснювалася судом у місті Бендер-Аббас на півдні Ірану. Розгляд тривав 65 днів.
На початку вересня Іран з гуманітарних міркувань звільнив 7 з 23 членів екіпажу Stena Impero.
Нагадаємо, загони Корпусу вартових ісламської революції затримали паливне судно Stena Impero в Ормузькій протоці 19 липня. У Тегерані стверджували, що причиною затримання судна стало порушення певних приписів судноплавства у Перській затоці.
Затримання спричинило кризу у відносинах між державами перської затоки, а також посилило напруженість у протистоянні Тегерана із Вашингтоном та Лондоном. Затриманню британського танкера передував арешт у Гібралтарі іранського паливного судна, яке зрештою теж звільнили.