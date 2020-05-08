Европейский юношеский олимпийский фестиваль перенесен на год
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Организаторы перенесли проведение Европейского юношеского олимпийского фестиваля (ЕЮОФ) на один год, информирует УНН со ссылкой на НОК Украины.
Во избежание одновременного проведения с перенесенными Олимпийскими играми в Токио-2020 Европейский юношеский олимпийский фестиваль (ЕЮОФ) в Банска Быстрица (Словакия) будет проходить с 24 по 30 июля 2022 года. Сначала турнир планировался на даты с 25 по 31 июля 2021 года.
Такое совместное решение Европейских Олимпийских Комитетов (ЕОК) и Организационного комитета XVI летнего ЕЮОФ было принято вслед за переносом из-за пандемии COVID-19 Игр в Токио на 23 июля - 8 августа 2021 года.
"ЕЮОФ чрезвычайно важный для молодежи Европы, и мы очень благодарны организаторам Банска Быстрица-2021 и правительственным органам Словакии за их гибкость и преданность фестивалю", - отметил генеральный секретарь ЕОК Раффаэле Паньоцци.
Заметим, что ЕЮОФ являются ведущими мультиспортивные соревнованиями для лучших молодых спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет в Европе. Ожидается, что около 3000 спортсменов из всех 50 европейских национальных олимпийских комитетов будут соревноваться за награды в 11 видах спорта в Банска Быстрице.