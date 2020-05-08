Європейський юнацький олімпійський фестиваль перенесено на рік

Задля уникнення одночасного проведення з перенесеними Олімпійськими іграми в Токіо-2020 Європейський юнацький олімпійський фестиваль (ЄЮОФ) в Банська Бистриця (Словаччина) буде проходити з 24 по 30 липня 2022 року. Спочатку турнір планувався на дати з 25 по 31 липня 2021 року.

Таке спільне рішення Європейських Олімпійських Комітетів (ЄОК) і Організаційного комітету XVI літнього ЄЮОФ було ухвалено вслід за перенесенням через пандемію COVID-19 Ігор у Токіо на 23 липня - 8 серпня 2021 року.

"ЄЮОФ надзвичайно важливий для молоді Європи, і ми дуже вдячні організаторам Банська Бистриця-2021 і урядовим органам Словаччини за їх гнучкість і відданість фестивалю", - відзначив генеральний секретар ЄОК Раффаеле Паньоцці.

Зауважимо, що ЄЮОФ є провідними мультиспортивними змаганнями для кращих молодих спортсменів віком від 14 до 18 років в Європі. Очікується, що близько 3000 спортсменів з усіх 50 європейських національних олімпійських комітетів змагатимуться за нагороди в 11 видах спорту в Банській Бистриці.