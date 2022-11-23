Европейский парламент находится под кибератакой. Ответственность за это взяла прокремлевская группировка

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«Европейский парламент находится под изощренной кибератакой. Ответственность за произошедшее взяла на себя прокремлевская группировка», - написала Метсола у Twitter.

Она отмечает, что ИТ-специалисты сопротивляются этому и защищают системы.

«И это после того, как мы провозгласили россию государством-спонсором терроризма. Мой ответ: СлаваУкраина», - добавила Метсола.

Дополнение

Европарламент признал россию государством-спонсором терроризма.

В резолюции о признании россии государством-спонсором терроризма, Европарламент призывает ЕС и страны-члены разработать правовую базу для определения страны в качестве спонсора терроризма, что приведет к ряду существенных мер предосторожности и будет иметь серьезные последствия в отношениях ЕС с этой страной.