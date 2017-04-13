Европейский вещательный союз подтвердил, что Россия не будет участвовать в "Евровидении - 2017"

"Эти предложения состояли в том, чтобы принять участие через спутник или изменить избранное артиста на того, кто мог легально въехать в Украину на время проведения конкурса. К сожалению, эти предложения были отклонены "Первым каналом". Его руководство объявило, что НЕ БУДЕТ транслировать конкурс "Евровидение-2017" . Это означает, что Россия не сможет участвовать в этом году. К сожалению, это означает, что Россия больше не сможет принять участие в конкурсе в этом году. Мы очень хотели, чтобы все 43 страны смогли принять участие и сделали все возможное для достижения этой цели ", - говорится в заявлении EBU.

В организации подчеркнули, что осуждают такое решение украинских властей, но "подготовка к Евровидению проходит в городе-хозяева Киеве. Нашим главным приоритетом остается создание впечатляющего песенного конкурса "Евровидение" в мае ".

Как сообщал УНН, СБУ запретила въезд в Украину российской певице Ю.Самойловий на три года.

Конкурс пройдет в Международном выставочном центре в Киеве. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, а финал - 13 мая.