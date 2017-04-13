Європейський мовний союз підтвердив, що Росія не братиме участі в "Євробаченні - 2017"

“Ці пропозиції полягали в тому, щоб взяти участь через супутник, або змінити обраного артиста на того, хто міг легально в’їхати в Україну на час проведення конкурсу. На жаль, ці пропозиції були відхилені “Першим каналом”. Його керівництво оголосило, що не буде транслювати конкурс “Євробачення-2017”. Це означає, що Росія не зможе брати участь у цьому році. На жаль, це означає, що Росія більше не зможе взяти участь у конкурсі в цьому році. Ми дуже хотіли, щоб всі 43 країни змогли взяти участь і зробили все можливе для досягнення цієї мети,” — йдеться в заяві EBU.

В організації підкреслили, що засуджують таке рішення української влади, але “підготовка до Євробачення триває у місті-господарі Києві. Нашим головним пріоритетом залишається створення вражаючого пісенного конкурсу “Євробачення” у травні”.

Як повідомляв УНН, СБУ заборонила в’їзд до України російській співачці Ю.Самойловій на три роки.

Конкурс пройде в Міжнародному виставковому центрі у Києві. Півфінали відбудуться 9 і 11 травня, а фінал — 13 травня.