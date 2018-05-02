Европейские сборные смогут зарабатывать до 75 млн долларов за участие в Лиге наций ФИФА

В понедельник в штаб-квартире ФИФА проходило обсуждение реформ клубного чемпионата мира и Кубка конфедераций, а также поднимался вопрос создания всемирной Лиги наций. По замыслу клубный чемпионат мира будет расширен с восьми до 24 команд и будет проводиться вместо Кубка конфедераций один раз в четыре года.

В новой Лиге наций, в случае ее создания, играть более 200 сборных, разделенных на семь дивизионов. За два года они проведут по шесть матчей предварительного раунда, затем лучшие сыграют в краткосрочном финальном турнире для восьми сборных, из которых три — европейские, две — американские.

Из письма Инфантино следует, что пять топовых европейских сборных смогут заработать от 37,5 до 50 млн долларов за шесть матчей на начальной стадии Лиги наций, каждая команда, попавшая в “Финал восьми”, получит еще 15 млн, победитель заработает дополнительные 10 млн, сборная, занявшая второе место, — 5 млн. Данные о призовых для сборных неевропейских стран не приводятся. По информации главы ФИФА, Лига наций за 12 лет сможет привлечь к 25 млрд долларов.

Как сообщал УНН, “Реал” установил рекорд по количеству выходов подряд в финалы Лиги чемпионов.