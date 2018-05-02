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Європейські збірні зможуть заробляти до 75 млн доларів за участь у Лізі націй ФІФА

Київ • УНН

 • 7249 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. Європейські футбольні федерації зможуть отримувати до 75 млн доларів кожні два роки за участь своїх збірних в Лізі націй Міжнародної федерації футболу (ФІФА), створення якої ще має схвалити рада організації. Про це йдеться в листі, адресованому главою ФІФА Джанні Інфантіно членам ради організації, витяги з нього наводить AP, передає УНН.

Європейські збірні зможуть заробляти до 75 млн доларів за участь у Лізі націй ФІФА

У понеділок в штаб-квартирі ФІФА проходило обговорення реформ клубного чемпіонату світу і Кубка конфедерацій, а також піднімалося питання створення всесвітньої Ліги націй. За задумом клубний чемпіонат світу буде розширено з восьми до 24 команд і буде проводитися замість Кубка конфедерацій один раз в чотири роки.

У новій Лізі націй, в разі її створення, гратимуть понад 200 збірних, поділених на сім дивізіонів. За два роки вони проведуть по шість матчів попереднього раунду, потім кращі зіграють в короткостроковому фінальному турнірі для восьми збірних, з яких три — європейські, дві — американські.

З листа Інфантіно випливає, що п’ять топових європейських збірних зможуть заробити від 37,5 до 50 млн доларів за шість матчів на початковій стадії Ліги націй, кожна команда, що потрапила в “Фінал восьми”, отримає ще 15 млн, переможець заробить додаткові 10 млн, збірна, яка посіла друге місце, — 5 млн. Дані про призових для збірних неєвропейських країн не наводяться. За інформацією глави ФІФА, Ліга націй за 12 років зможе залучити до 25 млрд доларів.

Як повідомляв УНН, “Реал” встановив рекорд за кількістю виходів підряд у фінали Ліги чемпіонів.

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