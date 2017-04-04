Европейские партнеры продолжат санкции, если РФ не прекратит огонь - П.Порошенко

"Если Россия не прекратит огонь, европейские партнеры Украины готовы продлить санкции, чтобы мотивировать ее", - процитировал слова Петра Порошенко С.Цеголко в Twitter.

Напомним, сегодня на брифинге президент Латвии Вейонис заявил, что пересмотр введения санкций против РФ возможен только после выполнения ею минских соглашений.