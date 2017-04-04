Европейские партнеры продолжат санкции, если РФ не прекратит огонь - П.Порошенко

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 26135 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 100918 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116354 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 175094 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128242 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123808 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116530 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106424 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107468 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103885 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Европейские партнеры продолжат санкции, если РФ не прекратит огонь - П.Порошенко

Европейские партнеры продолжат санкции, если РФ не прекратит огонь - П.Порошенко

Киев  •  УНН

 • 11880 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время официального визита в Латвию сообщил, что если Россия не прекратит вести огонь на территории Украины, то европейские партнеры готовы продлить санкции. Об этом написал спикер Президента Украины Святослав Цеголко в Twitter, передает УНН.

"Если Россия не прекратит огонь, европейские партнеры Украины готовы продлить санкции, чтобы мотивировать ее", - процитировал слова Петра Порошенко С.Цеголко в Twitter.

Напомним, сегодня на брифинге президент Латвии Вейонис заявил, что пересмотр введения санкций против РФ возможен только после выполнения ею минских соглашений.

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