Европейские партнеры продолжат санкции, если РФ не прекратит огонь - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время официального визита в Латвию сообщил, что если Россия не прекратит вести огонь на территории Украины, то европейские партнеры готовы продлить санкции. Об этом написал спикер Президента Украины Святослав Цеголко в Twitter, передает УНН.
"Если Россия не прекратит огонь, европейские партнеры Украины готовы продлить санкции, чтобы мотивировать ее", - процитировал слова Петра Порошенко С.Цеголко в Twitter.
Напомним, сегодня на брифинге президент Латвии Вейонис заявил, что пересмотр введения санкций против РФ возможен только после выполнения ею минских соглашений.