Європейські партнери продовжать санкції, якщо РФ не припинить вогонь – П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко під час офіційного візиту до Латвії повідомив, що якщо Росія не припинить вести вогонь на території України, європейські партнери готові продовжити санкції. Про це написав речник Президента України Святослав Цеголко у Twitter, передає УНН.
“Якщо Росія не припинить вогонь, європейські партнери України готові продовжити санкції, щоб мотивувати її”, — процитував слова Петра Порошенка С.Цеголко у Twitter.
Нагадаємо, сьогодні на брифінгу президент Латвії Раймондс Вейоніс заявив, що перегляд введення санкцій проти РФ можливий лише після виконання нею мінських угод.