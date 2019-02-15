Европейские дипломаты продлят эмбарго на поставки оружия Беларуси - СМИ

"Дипломаты согласились продлить на один год эмбарго ЕС на поставки оружия Беларуси без каких-либо исключений. Послы ЕС должны утвердить (решение – ред.) на следующей неделе и официально пролонгировать до 28 февраля", - сообщил журналист.



Отметим, ограничительные меры Совета ЕС в отношении Беларуси предусматривают эмбарго на поставки оружия, а также замораживание активов и запрет на въезд четырем лицам, причастным к делу об исчезновении двух оппозиционных политиков, бизнесмена и журналиста при непонятных обстоятельствах в 1999 и 2000 годах.



Как сообщал УНН, по информации СМИ, в Сенате США готовят санкции против российской банковской системы, энергетического сектора и системы обслуживания внешнего долга в связи с вмешательством России в американские выборы, а также агрессией по отношению к Украине.