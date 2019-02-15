Європейські дипломати продовжать ембарго на поставки зброї Білорусі - ЗМІ

"Дипломати погодилися продовжити на один рік ембарго ЄС на постачання зброї Білорусі без будь-яких винятків. Посли ЄС повинні затвердити (рішення - ред.) на наступному тижні і офіційно пролонгувати до 28 лютого", - повідомив журналіст.



Відзначимо, обмежувальні заходи Ради ЄС щодо Білорусі передбачають ембарго на поставки зброї, а також заморожування активів і заборону на в'їзд чотирьом особам, причетним до справи про зникнення двох опозиційних політиків, бізнесмена і журналіста при незрозумілих обставинах в 1999 і 2000 роках.



Як повідомляв УНН, за інформацією ЗМІ, в Сенаті США готують санкції проти російської банківської системи, енергетичного сектора і системи обслуговування зовнішнього боргу в зв'язку з втручанням Росії у американські вибори, а також агресією по відношенню до України.