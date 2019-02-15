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Європейські дипломати продовжать ембарго на поставки зброї Білорусі - ЗМІ

Європейські дипломати продовжать ембарго на поставки зброї Білорусі - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. Європейські дипломати погодили продовження на рік ембарго ЄС на постачання зброї Білорусі. Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк в своєму мікроблозі в Twitter, передає УНН.

"Дипломати погодилися продовжити на один рік ембарго ЄС на постачання зброї Білорусі без будь-яких винятків. Посли ЄС повинні затвердити (рішення - ред.) на наступному тижні і офіційно пролонгувати до 28 лютого", - повідомив журналіст.

Відзначимо, обмежувальні заходи Ради ЄС щодо Білорусі передбачають ембарго на поставки зброї, а також заморожування активів і заборону на в'їзд чотирьом особам, причетним до справи про зникнення двох опозиційних політиків, бізнесмена і журналіста при незрозумілих обставинах в 1999 і 2000 роках.

Як повідомляв УНН, за інформацією ЗМІ, в Сенаті США готують санкції проти російської банківської системи, енергетичного сектора і системи обслуговування зовнішнього боргу в зв'язку з втручанням Росії у американські вибори, а також агресією по відношенню до України.

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