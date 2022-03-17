Европейское космическое агентство отказалось сотрудничать с Роскосмосом

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“Как межправительственная организация, уполномоченная разрабатывать и реализовывать космические программы с полным уважением к европейским ценностям, мы глубоко сожалеем о человеческих жертвах и трагических последствиях агрессии против Украины. Признавая влияние на научное освоение космоса, ESA полностью поддерживает санкции, наложенные на Россию ее государствами-членами”, - сообщают в пресс-службе.

Детали

Правящий совет ESA во время заседания оценил ситуацию и единогласно решил признать “невозможность” текущего сотрудничества с Роскосмосом по миссии марсохода ExoMars с запуском в 2022 году, а также уполномочить гендиректора агентства провести исследование и определить возможные варианты для дальнейшей реализации программы.

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ExoMars - совместная программа ESA и Роскосмоса по исследованию Марса, основной целью которой является поиск доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на Красной планете.

В рамках совместной программы исследования Марса первую межпланетную станцию ExoMars было запущено 14 марта 2016 года с космодрома Байконур. 19 октября 2016 года она успешно вышла на орбиту планеты, однако посадочный модуль разбился при посадке.