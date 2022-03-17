Європейське космічне агентство відмовилось співпрацюватиме з Роскосмосом
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Європейське космічне агентство (ESA) оголосило про припинення співпраці з Роскосмосом у розробці місії ExoMars через напад росії на Україну. Про це йдеться в офіційній заяві агентства, пише УНН.
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“Як міжурядова організація, уповноважена розробляти та реалізовувати космічні програми з повною повагою до європейських цінностей, ми глибоко шкодуємо про людські жертви та трагічні наслідки агресії проти України. Визнаючи вплив на наукове освоєння космосу, ESA повністю підтримує санкції, накладені на Росію її державами-членами”, - повідомляють у пресслужбі.
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Правляча рада ESA під час засідання оцінила ситуацію й одноголосно вирішила визнати “неможливість” поточної співпраці з Роскосмосом щодо місії марсохода ExoMars із запуском у 2022 році, а також уповноважити гендиректора агентства провести дослідження і визначити можливі варіанти для подальшої реалізації програми.
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Додамо
ExoMars – спільна програма ESA та Роскосмосу з дослідження Марса, основною метою якої є пошук доказів існування у минулому та сьогоденні життя на Червоній планеті.
В рамках спільної програми дослідження Марса першу міжпланетну станцію ExoMars було запущено 14 березня 2016 року з космодрому Байконур. 19 жовтня 2016 вона успішно вийшла на орбіту планети, проте посадковий модуль розбився при посадці.