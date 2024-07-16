Европа, которая и раньше сомневалась в политике Дональда Трампа в отношении Украины, шокирована кандидатурой Джей Ди Венса на должность вице-президента в администрации Трампа в случае победы. Об этом пишет Politico, передает УНН.

Детали

В издании напоминают, что сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс - является одним из крупнейших критиков помощи Украине.

Решение Трампа предложить в вице-президенты вызвало в Европе дополнительные вопросы относительно приверженности потенциальной новой администрации к Украине и НАТО.

Politico пишет, что некоторые иностранные лидеры сейчас еще больше нервничают по поводу возможной второй администрации Трампа.

Это катастрофа для Украины - цитирует издание высокопоставленного чиновника ЕС.

Отмечается, что сенатор критикует зависимость Европы от США в сфере военных расходов и, в частности, Германию за то, что она не достигла целевого показателя оборонных расходов НАТО в размере 2% ВВП

Он также является ярым критиком американской помощи Украине. В частности, в апреле Джей Ди Вэнс написал статью, в которой критиковал законопроект о предоставлении Украине военной поддержки.

Дополнение

Кроме того, в Politico напоминают, что Вэнс четко выразил свой взгляд на Украину. В 2022 году он сказал Стиву Бэннону в интервью: "Должен быть честным с вами, мне все равно, что произойдет с Украиной так или иначе".

Напомним

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выбрал своим напарником молодого сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса. Он объявил его кандидатом в вице-президенты.