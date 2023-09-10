Европарламентарий: россия не будет демократической страной - это захватчик с поясом шахида

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«Мои дискуссии с европейцами заключаются в том, что не нужно пытаться нормализовать отношения с россией. Она не будет никогда демократической, это скорее захватчик с поясом шахида на себе. И на самом деле вопрос в том, как его, этого захватчика, остановить», – сказал Радослав Сикорский.

По его словам, несмотря на то, что в Европе прекрасно понимают агрессивную природу российского режима, в разных странах ЕС существует разное восприятие понятия безопасности.

«Безопасность или опасность по-разному воспринимают бельгиец, итальянец или португалец. Это основывается на том, что там не было ноги российского солдата и никогда ее не будет. Отсюда все эти позиции», – объяснил депутат Европейского Парламента, Председатель Делегации ЕС-США.

Он добавил, что не все страны на континенте имеют действенный план “Б” на случай, если расчеты на нормализацию отношений себя не оправдают.

«Основная причина спора, что большинство кран не имеют плана “Б”, если первый план не сработает. В Польше есть план “Б” в виде 2% ВВП, которые будут выделяться на оборону», – подчеркнул Радослав Сикорский.