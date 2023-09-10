Європарламентар: росія не буде демократичною країною – це загарбник з поясом шахіда

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«Мої дискусії з європейцями полягають у тому, що не потрібно намагатися нормалізувати стосунки з росією. Вона не буде ніколи демократичною, це скоріше загарбник з поясом шахіда на собі. І насправді питання в тому, як його, цього загарбника, зупинити», – сказав Радослав Сікорський.

За його словами, попри те, що в Європі чудово розуміють агресивну природу російського режиму, в різних країнах ЄС існує різне сприйняття поняття безпеки.

«Безпеку чи небезпеку по-різному сприймають бельгієць, італієць чи португалець. Це ґрунтується на тому, що там не було ноги російського солдата і ніколи її не буде. Звідси всі ці позиції», – пояснив депутат Європейського Парламенту, Голова Делегації ЄС-США.

Він додав, що не всі країни на континенті мають дієвий план “Б” на випадок, якщо розрахунки на нормалізацію стосунків себе не виправдають.

«Основна причина суперечки, що більшість кран не мають плану “Б”, якщо перший план не спрацює. У Польщі є план “Б” у вигляді 2% ВВП, які виділятиметься на оборону», – наголосив Радослав Сікорський.