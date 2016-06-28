Европарламент отклонил предложение об отставке председателя Еврокомиссии

"Необходимо минимум сорок голосов тех, кто возражает против поправки, их заметно больше", - заявил председатель Европарламента Мартин Шульц в ходе чрезвычайной пленарной сессии ЕП в Брюсселе.

Отмечается, что в резолюции Европарламента говорится об итогах голосования британцев и их желании покинуть ЕС. Согласно резолюции для выхода Великобритании из ЕС необходимо применение статьи 50 договора о Европейском Союзе.

Как сообщал УНН, президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что Евросоюз готов начать процесс "развода" с Великобританией, но без ее уведомления о выходе этот процесс не будет запущен.