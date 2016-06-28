Європарламент відхилив пропозицію про відставку голови Єврокомісії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Європейський парламент не проголосував за відставку голови Єврокомісії Жан-Клода Юнкера як відповідального за вихід Великобританії з ЄС, що було передбачено усною поправкою у проекті резолюції Європарламенту про підсумки референдуму у Великій Британії, передає УНН з посиланням на “112 Україна”.
"Необхідно мінімум сорок голосів тих, хто заперечує проти поправки, їх помітно більше", - заявив голова Європарламенту Мартін Шульц у ході надзвичайної пленарної сесії ЄП у Брюсселі.
Зазначається, що у резолюції Європарламенту йдеться про підсумки голосування британців і їхнє бажання покинути ЄС. Згідно резолюції для виходу Великобританії з ЄС необхідне застосування статті 50 договору про Європейський Союз.
Як повідомляв УНН, президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що Євросоюз готовий розпочати процес “розлучення” з Великою Британією, але без її повідомлення про вихід цей процес не буде запущено.