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Європарламент відхилив пропозицію про відставку голови Єврокомісії

Європарламент відхилив пропозицію про відставку голови Єврокомісії

Київ • УНН

 • 7150 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Європейський парламент не проголосував за відставку голови Єврокомісії Жан-Клода Юнкера як відповідального за вихід Великобританії з ЄС, що було передбачено усною поправкою у проекті резолюції Європарламенту про підсумки референдуму у Великій Британії, передає УНН з посиланням на “112 Україна”.

"Необхідно мінімум сорок голосів тих, хто заперечує проти поправки, їх помітно більше", - заявив голова Європарламенту Мартін Шульц у ході надзвичайної пленарної сесії ЄП у Брюсселі.

Зазначається, що у резолюції Європарламенту йдеться про підсумки голосування британців і їхнє бажання покинути ЄС. Згідно резолюції для виходу Великобританії з ЄС необхідне застосування статті 50 договору про Європейський Союз.

Як повідомляв УНН, президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що Євросоюз готовий розпочати процес “розлучення” з Великою Британією, але без її повідомлення про вихід цей процес не буде запущено.

Українські Національні Новини

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