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Европарламент проголосовал за непризнание выданных рф паспортов на оккупированных территориях

Киев • УНН

 • 694316 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Европарламент проголосовал за непризнание российских паспортов, выданных на оккупированных территориях Украины и Грузии, сообщили в евроинституте, пишет УНН.

Цитата

"Европарламент одобрил решение не принимать паспорта и другие проездные документы, выданные россией в незаконно оккупированных регионах Украины и Грузии", - говорится в сообщении.

"Непринятие этих российских паспортов будет применяться, когда кто-нибудь будет просить визу для въезда в ЕС или когда они будут пересекать внешние границы ЕС", - добавили в евроинституте.

Детали

Так, Европарламент утвердил соглашение с Советом ЕС о "непринятии проездных документов, выданных в оккупированных областях Украины и так называемых территориях, отколовшихся от Грузии, для целей выдачи виз или пересечения внешних границ ЕС", отдав 531 голос "за", 7 "против" при 34 воздержавшихся.

Согласно предложению, Еврокомиссия должна проконсультироваться со странами-членами ЕС и составить список российских проездных документов, в том числе паспортов, которые не должны приниматься. "Однако спасающиеся от конфликта в Украине по-прежнему смогут въехать в ЕС по гуманитарным соображениям", - указали в Европарламенте.

После того, как решение также будет официально принято Советом ЕС и опубликовано в Официальном журнале ЕС, оно вступит в силу на следующий день после публикации.

Дополнение

россия выдает паспорта жителям временно оккупированного Крыма с момента незаконной аннексии полуострова в 2014 году и сейчас делает это в других неподконтрольных правительству районах Украины. 

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