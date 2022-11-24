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Європарламент проголосував за невизнання виданих рф паспортів на окупованих територіях

Європарламент проголосував за невизнання виданих рф паспортів на окупованих територіях

Київ • УНН

 • 694319 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Європарламент проголосував за невизнання російських паспортів, виданих на окупованих територіях України та Грузії, повідомили у євроінституції, пише УНН.

Цитата

"Європарламент схвалив рішення не приймати паспорти та інші проїзні документи, видані росією у незаконно окупованих регіонах України та Грузії", - йдеться у повідомленні.

"Неприйняття цих російських паспортів застосовуватиметься, коли хтось проситиме візу для в'їзду до ЄС або коли вони перетинанатимуть зовнішні кордони ЄС", - додали у євроінституції.

Деталі

Так, Європарламент затвердив угоду з Радою ЄС про "неприйняття проїзних документів, виданих рф в окупованих областях України і так званих територіях, що відкололися від Грузії, для цілей видачі віз або перетину зовнішніх кордонів ЄС", віддавши 531 голос "за", 7 "проти" та при 34 тих, хто утримався.

Згідно з пропозицією, Єврокомісія має проконсультуватися з країнами-членами ЄС та скласти список російських проїзних документів, зокрема паспортів, які не повинні прийматись. "Проте ті, хто рятується від конфлікту в Україні, як і раніше, зможуть в'їхати до ЄС з гуманітарних міркувань", - вказали у Європарлменті.

Після того, як рішення також буде офіційно ухвалене Радою ЄС та опубліковано в Офіційному журналі ЄС, воно набуде чинності наступного дня після публікації.

Доповнення

росія видає паспорти жителям тимчасово окупованого Криму з моменту незаконної анексії півострова у 2014 році і зараз робить це в інших непідконтрольних уряду районах України. 

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