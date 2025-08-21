Европарламент подал в суд на Совет ЕС из-за оборонной программы SAFE: что известно

$41.360.10
20 августа, 15:55 • 15162 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 52865 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 36414 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 63487 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 235628 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 79360 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 74461 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 69693 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 230204 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 181946 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Убийство на фуникулере: Генпрокурор Кравченко раскрыл новые детали дела20 августа, 14:27
"Порошенко не может указывать Украине, как вести переговоры, потому что при нем разворовали армию, защищали русский язык, а сам служил в УПЦ МП" - ветеран20 августа, 15:26
Эстония согласилась отправить в Украину роту миротворцев20 августа, 16:54
Польша не будет отправлять свои войска в Украину - министр обороны20 августа, 17:07
Атака дронов: в Киеве прогремели взрывы20:48
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto20 августа, 08:14
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20 августа, 08:11
Европарламент подал в суд на Совет ЕС из-за оборонной программы SAFE: что известно

Киев • УНН

 • 342 просмотра

Европейский парламент подал иск против Совета ЕС из-за исключения его из процесса утверждения оборонной программы "Безопасность для Европы" (SAFE). Программа на 150 миллиардов евро была одобрена без консультаций с ЕП, что вызвало возмущение.

Европарламент подал в суд на Совет ЕС из-за оборонной программы SAFE: что известно

Европейский парламент (ЕП) подал иск в Суд Евросоюза против Совета ЕС из-за его исключения из процесса утверждения оборонной программы "Безопасность для Европы" (SAFE). Об этом сообщает Euractiv, информирует УНН.

Детали

В пресс-службе ЕП рассказали изданию, что в попытке развивать оборонную промышленность Европы и стимулировать государства ЕС к перевооружению, Европейская комиссия ввела экстренную процедуру в обход ЕП.

Программу оборонных займов SAFE на сумму 150 миллиардов евро предложила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в марте, чтобы как можно скорее начать расходы. В мае министры ЕС дали окончательное одобрение без консультаций с Европейским парламентом

- говорится в статье.

Указывается, что восемнадцать стран ЕС сейчас официально выразили заинтересованность в получении займов на сумму не менее 127 миллиардов евро. При этом, чтобы избежать одобрения ЕП, фон дер Ляйен якобы воспользовалась статьей 122 Договора о функционировании ЕС, которая обычно предназначена для чрезвычайных ситуаций, таких как пандемия Covid-19, что ускоряет законодательный процесс, значительно сокращая время для дискуссий в ЕП.

Использование статьи 122 для SAFE как правовой основы, по мнению Парламента, было процедурно неправильным и просто ненужным. Это подрывает демократическую легитимность в глазах общественности, и в мире нет ни одного парламента, который бы это принял

- цитирует издание представителя пресс-службы ЕС.

Отмечается, что в письме к фон дер Ляйен президент ЕП Роберта Мецола предупредила, что Еврокомиссию могут привлечь к суду. В свою очередь фон дер Ляйен отклонила жалобу, утверждая, что использование пункта о чрезвычайном положении "вполне оправдано", поскольку SAFE является "исключительным и временным ответом на неотложный и экзистенциальный вызов".

Напомним

В июне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала использовать 150 миллиардов евро из программы SAFE для помощи в обороне Украины. В этом контексте политик подчеркнула, что государства-члены также могут брать кредиты SAFE и инвестировать в украинскую оборону.

Украина предлагает Польше инструмент ЕС SAFE в рамках оборонного сотрудничества13.08.25, 13:18

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира