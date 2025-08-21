Европарламент подал в суд на Совет ЕС из-за оборонной программы SAFE: что известно

Европейский парламент (ЕП) подал иск в Суд Евросоюза против Совета ЕС из-за его исключения из процесса утверждения оборонной программы "Безопасность для Европы" (SAFE). Об этом сообщает Euractiv, информирует УНН.

Детали

В пресс-службе ЕП рассказали изданию, что в попытке развивать оборонную промышленность Европы и стимулировать государства ЕС к перевооружению, Европейская комиссия ввела экстренную процедуру в обход ЕП.

Программу оборонных займов SAFE на сумму 150 миллиардов евро предложила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в марте, чтобы как можно скорее начать расходы. В мае министры ЕС дали окончательное одобрение без консультаций с Европейским парламентом - говорится в статье.

Указывается, что восемнадцать стран ЕС сейчас официально выразили заинтересованность в получении займов на сумму не менее 127 миллиардов евро. При этом, чтобы избежать одобрения ЕП, фон дер Ляйен якобы воспользовалась статьей 122 Договора о функционировании ЕС, которая обычно предназначена для чрезвычайных ситуаций, таких как пандемия Covid-19, что ускоряет законодательный процесс, значительно сокращая время для дискуссий в ЕП.

Использование статьи 122 для SAFE как правовой основы, по мнению Парламента, было процедурно неправильным и просто ненужным. Это подрывает демократическую легитимность в глазах общественности, и в мире нет ни одного парламента, который бы это принял - цитирует издание представителя пресс-службы ЕС.

Отмечается, что в письме к фон дер Ляйен президент ЕП Роберта Мецола предупредила, что Еврокомиссию могут привлечь к суду. В свою очередь фон дер Ляйен отклонила жалобу, утверждая, что использование пункта о чрезвычайном положении "вполне оправдано", поскольку SAFE является "исключительным и временным ответом на неотложный и экзистенциальный вызов".

Напомним

В июне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала использовать 150 миллиардов евро из программы SAFE для помощи в обороне Украины. В этом контексте политик подчеркнула, что государства-члены также могут брать кредиты SAFE и инвестировать в украинскую оборону.

Украина предлагает Польше инструмент ЕС SAFE в рамках оборонного сотрудничества