Європарламент подав до суду на Раду ЄС через оборонну програму SAFE: що відомо

20 серпня, 15:55 • 15076 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 52591 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 36290 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 63316 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 235482 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 79351 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 74450 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 69683 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 230127 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 181940 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Вбивство на фунікулері: Генпрокурор Кравченко розкрив нові деталі справи20 серпня, 14:27
"Порошенко не може вказувати Україні як вести переговори, бо за нього розікрали армію, захищали росмову, а сам служив в УПЦ МП" - ветеран20 серпня, 15:26
Естонія погодилася відправити в Україну роту миротворців20 серпня, 16:54
Польща не буде відправляти свої війська до України - міністр оборони20 серпня, 17:07
Атака дронів: у Києві пролунали вибухи20:48
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 31408 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 52592 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 63317 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto20 серпня, 08:14 • 235483 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 230127 перегляди
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Андрій Єрмак
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Європа
Китай
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 21891 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 20104 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 21840 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 51137 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 61920 перегляди
Пістолет
Нафта
Безпілотний літальний апарат
Крилата ракета
Дія (сервіс)

Європарламент подав до суду на Раду ЄС через оборонну програму SAFE: що відомо

Київ • УНН

 • 254 перегляди

Європейський парламент подав позов проти Ради ЄС через виключення його з процесу затвердження оборонної програми "Безпека для Європи" (SAFE). Програма на 150 мільярдів євро була схвалена без консультацій з ЄП, що викликало обурення.

Європарламент подав до суду на Раду ЄС через оборонну програму SAFE: що відомо

Європейський парламент (ЄП) подав позов до Суду Євросоюзу проти Ради ЄС через його виключення з процесу затвердження оборонної програми "Безпека для Європи" (SAFE). Про це повідомляє Euractiv, інформує УНН.

Деталі

У пресслужбі ЄП розповіли виданню, що у спробі розвивати оборонну промисловість Європи та стимулювати держави ЄС до переозброєння, Європейська комісія запровадила екстрену процедуру в обхід ЄП.

Програму оборонних позик SAFE на суму 150 мільярдів євро запропонувала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у березні, щоб якомога швидше розпочати витрати. У травні міністри ЄС дали остаточне схвалення без консультацій з Європейським парламентом

- йдеться у статті.

Вказується, що вісімнадцять країн ЄС наразі офіційно висловили зацікавленість у отриманні позик на суму щонайменше 127 мільярдів євро. При цьому, щоб уникнути схвалення ЄП, фон дер Ляєн нібито скористалася статтею 122 Договору про функціонування ЄС, яка зазвичай призначена для надзвичайних ситуацій, таких як пандемія Covid-19, що пришвидшує законодавчий процес, значно скорочуючи час для дискусій у ЄП.

Використання статті 122 для SAFE як правової основи, на думку Парламенту, було процедурно неправильним і просто непотрібним. Це підриває демократичну легітимність в очах громадськості, і у світі немає жодного парламенту, який би це прийняв

- цитує видання представника пресслужби ЄС.

Зазначається, що у листі до фон дер Ляєн президентка ЄП Роберта Мецола попередила, що Єврокомісію можуть притягнути до суду. У свою чергу фон дер Ляєн відхилила скаргу, стверджуючи, що використання пункту про надзвичайний стан "цілком виправдане", оскільки SAFE є "винятковою та тимчасовою відповіддю на нагальний та екзистенційний виклик".

Нагадаємо

У червні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заликала використати 150 мільярдів євро з програми SAFE для допомоги в обороні України. У цьому контексті політикиня наголосила, що держави-члени також можуть брати кредити SAFE та інвестувати в українську оборону.

Україна пропонує Польщі інструмент ЄС SAFE у межах оборонної співпраці13.08.25, 13:18 • 4254 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу