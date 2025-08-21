Європарламент подав до суду на Раду ЄС через оборонну програму SAFE: що відомо

Європейський парламент (ЄП) подав позов до Суду Євросоюзу проти Ради ЄС через його виключення з процесу затвердження оборонної програми "Безпека для Європи" (SAFE). Про це повідомляє Euractiv, інформує УНН.

У пресслужбі ЄП розповіли виданню, що у спробі розвивати оборонну промисловість Європи та стимулювати держави ЄС до переозброєння, Європейська комісія запровадила екстрену процедуру в обхід ЄП.

Програму оборонних позик SAFE на суму 150 мільярдів євро запропонувала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у березні, щоб якомога швидше розпочати витрати. У травні міністри ЄС дали остаточне схвалення без консультацій з Європейським парламентом

Вказується, що вісімнадцять країн ЄС наразі офіційно висловили зацікавленість у отриманні позик на суму щонайменше 127 мільярдів євро. При цьому, щоб уникнути схвалення ЄП, фон дер Ляєн нібито скористалася статтею 122 Договору про функціонування ЄС, яка зазвичай призначена для надзвичайних ситуацій, таких як пандемія Covid-19, що пришвидшує законодавчий процес, значно скорочуючи час для дискусій у ЄП.

Використання статті 122 для SAFE як правової основи, на думку Парламенту, було процедурно неправильним і просто непотрібним. Це підриває демократичну легітимність в очах громадськості, і у світі немає жодного парламенту, який би це прийняв