Европарламент оценил убытки от "работы" помощников М.Ле Пен в 5 млн евро
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Европейский парламент оценил свои убытки от фиктивного трудоустройства помощников депутатов от французского “Национального фронта” более чем в 4 млн 978 тыс. евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BFM TV.
Такая сумма определена по результатам пересмотра размера убытков, проведенного в связи с появлением новых данных по этому делу.
Как отмечается, речь идет о расходах с 2012 по 2017 год.
Ранее Европарламент оценивал свои убытки от трудоустройства помощников французских националистов менее чем в два миллиона евро.
Как сообщал УНН, 26 апреля по подозрению в незаконном использовании бюджетных средств на зарплату партийным функционерам “Национального фронта” Европарламент начал процедуру лишения депутатского иммунитета лидера партии и кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен.