Європарламент оцінив збитки від "роботи" помічників М.Ле Пен у 5 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Європейський парламент оцінив свої збитки від фіктивного працевлаштування помічників депутатів від французького “Національного фронту” у більш ніж 4 млн 978 тис євро. Про це повідомляє УНН із посиланням на BFM TV.
Така сума визначена за результатами перегляду розміру збитків, проведеного у зв’язку з появою нових даних у цій справі.
Як зазначається, йдеться про витрати з 2012 по 2017 рік.
Раніше Європарламент оцінював свої збитки від працевлаштування помічників французьких націоналістів менш ніж у два мільйони євро.
Як передавав УНН, 26 квітня за підозрою в незаконному використанні бюджетних коштів на зарплату партійним функціонерам “Національного фронту” Європарламент розпочав процедуру позбавлення депутатського імунітету лідера партії та кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен.