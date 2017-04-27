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Європарламент оцінив збитки від "роботи" помічників М.Ле Пен у 5 млн євро

Київ • УНН

 • 9400 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Європейський парламент оцінив свої збитки від фіктивного працевлаштування помічників депутатів від французького “Національного фронту” у більш ніж 4 млн 978 тис євро. Про це повідомляє УНН із посиланням на BFM TV.

Європарламент оцінив збитки від "роботи" помічників М.Ле Пен у 5 млн євро

Така сума визначена за результатами перегляду розміру збитків, проведеного у зв’язку з появою нових даних у цій справі.

Як зазначається, йдеться про витрати з 2012 по 2017 рік.

Раніше Європарламент оцінював свої збитки від працевлаштування помічників французьких націоналістів менш ніж у два мільйони євро.

Як передавав УНН, 26 квітня за підозрою в незаконному використанні бюджетних коштів на зарплату партійним функціонерам “Національного фронту” Європарламент розпочав процедуру позбавлення депутатського імунітету лідера партії та кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен.

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