Еврокомиссар заверил Порошенко в дальнейшей поддержке украинских реформ со стороны ЕС

Во время встречи, комиссар ЕС отметил динамику реформ в Украине за последний период и подтвердил готовность ЕС и в дальнейшем оказывать всестороннюю поддержку на пути внутренних преобразований, направленных на дальнейшее сближение с Европейским Союзом.

Кроме того, стороны также обменялись мнениями по подготовке к Саммиту “Восточное партнерство” 24 ноября 2017 в Брюсселе.

Порошенко сообщил Й.Хану о развитии ситуации безопасности на Донбассе и привлек внимание к существенному ухудшению ситуации с соблюдением прав человека на оккупированном Крымском полуострове.

Президент Украины поблагодарил Европейскому Союзу за неизменную поддержку территориальной целостности, свидетельством чего стало голосование в Третьем комитете за проект резолюции ГА ООН о нарушении прав человека в Крыму.

Как сообщал УНН, Всемирный банк поможет Украине во внедрении земельной реформы.