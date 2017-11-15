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Єврокомісар запевнив Порошенка у подальшій підтримці українських реформ з боку ЄС

Київ • УНН

 • 9413 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Комісаром ЄС з питань Європейської політики сусідства та переговорів з розширення Йоганнес Хан під час зустрічі з Президентом України Петром Порошенком підтвердив готовність ЄС і надалі надавати всебічну підтримку на шляху внутрішніх перетворень, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.

Під час зустрічі, комісар ЄС відзначив динаміку реформ в Україні за останній період та підтвердив готовність ЄС і надалі надавати всебічну підтримку на шляху внутрішніх перетворень, спрямованих на подальше зближення з Європейським Союзом.

Крім того, сторони також обмінялися думками щодо підготовки до Саміту «Східне партнерство» 24 листопада 2017 року у Брюсселі.

Порошенко поінформував Й.Гана про розвиток безпекової ситуації на Донбасі та привернув увагу до суттєвого погіршення ситуації із дотриманням прав людини на окупованому Кримському півострові.

Президент України подякував Європейському Союзу за незмінну підтримку територіальної цілісності, свідченням чого стало голосування у Третьому Комітеті за проект Резолюції ГА ООН про порушення прав людини в Криму.

Як повідомляв УННСвітовий банк допоможе Україні у запровадженні земельної реформи.

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