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15 марта, 19:03 • 115423 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 167198 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138341 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130754 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113004 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105600 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101515 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Евродепутаты поддержали направление продления санкций против РФ - П.Жебривский

Евродепутаты поддержали направление продления санкций против РФ - П.Жебривский

Киев • УНН

 • 8215 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Евродепутаты, которые посетили Донецкую область, единодушны в том, что Российская Федерация является агрессором. Об этом в эфире "5 канала" заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает УНН.

"Что касается евродепутатов, мне было очень приятно, что были единодушны в том, что Россия является агрессором. И те евродепутаты, которые посетили Донецкую область, они увидели те разрушения, безусловно, мы их на передовую не возили, но они увидели и встретились с вынужденно перемещенными лицами, и посмотрели что принес "русский мир" на Донбасс и в Украину. И собственно они поддержали направление продления санкций против России", - отметил он.

П.Жебривский добавил, что "это очень важно для Украины и для принуждения Путина к миру".

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