Евродепутаты поддержали направление продления санкций против РФ - П.Жебривский

"Что касается евродепутатов, мне было очень приятно, что были единодушны в том, что Россия является агрессором. И те евродепутаты, которые посетили Донецкую область, они увидели те разрушения, безусловно, мы их на передовую не возили, но они увидели и встретились с вынужденно перемещенными лицами, и посмотрели что принес "русский мир" на Донбасс и в Украину. И собственно они поддержали направление продления санкций против России", - отметил он.

П.Жебривский добавил, что "это очень важно для Украины и для принуждения Путина к миру".