Євродепутати підтримали напрямок продовження санкцій проти РФ – П.Жебрівський
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Євродепутати, які відвідали Донеччину, одностайні в тому, що Російська Федерація є агресором. Про це в ефірі "5 каналу" заявив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, передає УНН.
"Що стосується євродепутатів, мені було дуже приємно, що були одностайні в тому, що Росія є агресором. І ті євродепутати, які відвідали Донецьку область, вони побачили ті руйнування, безумовно ми їх на передову не возили, але вони побачили і зустрілися із вимушено переміщеними особами, і подивилися що приніс "рускій мір" на Донеччину і в Україну. І власне вони підтримали напрямок про продовження санкцій проти Росії", - зазначив він.
П.Жебрівський додав, що "це дуже важливо для України і для примушення Путіна до миру".