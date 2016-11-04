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Евродепутаты подкомитета по вопросам безопасности осудили российскую агрессию на Донбассе

Евродепутаты подкомитета по вопросам безопасности осудили российскую агрессию на Донбассе

Киев • УНН

 • 9467 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Делегация подкомитета Европарламента по безопасности и обороне осудила аннексии Крыма и российскую агрессию на Донбассе, а также призвала институты ЕС воплотить визовую либерализацию для украинцев, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы представительства ЕС в Украине.

"Делегация Подкомитета Европейского парламента по безопасности и обороне, возглавляемая Анной Фотигой (депутат от Польши, относится к группе Европейских консерваторов и реформистов) находилась с визитом в Украине с 1 по 4 ноября. Члены делегации осудили незаконную аннексию Крыма и российскую агрессию, которая продолжается в Восточной Украине. Евродепутаты также призвали все причастные институты ЕС воплотить визовую либерализацию для украинских граждан", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что ситуация с безопасностью в Восточной Украине и договор о визовой либерализации занимали видное место в повестке дня последних переговоров между Европейским парламентом и украинскими властями, которые провели в Киеве и Краматорске.

Во время встречи со Спикером Верховной Рады Андреем Парубием и другими высокопоставленными чиновниками, члены делегации Европейского парламента в очередной раз выразили осуждение незаконной аннексии Крыма и российской агрессии, которая до сих пор продолжается в Восточной Украине.

Кроме того, Евродепутаты призвали все причастные институты ЕС воплотить визовую либерализацию для украинских граждан. Вместе с тем, делегация подчеркнула принципиальную важность успешного завершения ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Для того, чтобы получить самую свежую информацию о ситуацию с безопасностью на Востоке, делегаты посетили Краматорск. В ходе визита они встретились с губернатором Донецкой области, офицерами подразделений, действующих в зоне АТО, а также с представителями СММ ОБСЕ. Поразительным опытом для делегации стало посещение центрального военного госпиталя в Днепре - там евродепутаты разговаривали с украинскими солдатами, которые были ранены в боях", - добавили в представительстве ЕС.

В завершение миссии в Киеве делегаты посетили Майдан Незалежности, чтобы почтить память тех, кто стоял насмерть за свободу, честь и европейские ценности.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что нет никакой АТО, а есть агрессия Российской Федерации против Украины.

Украинские Национальные Новости

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